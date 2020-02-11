قرض 50 مليون دينار للبناء من مصرف الرافدين وفق هذه الشروط

2020/02/11 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مصرف الرافدين، قبوله قطعة الأرض من الدار الذي تم هدمها في منح قروض 50 مليون دينار للبناء.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن “الأخير وافق على قبول قطعة ارض من دار المواطن الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار ( دار سكن) […]

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