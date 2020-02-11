ائتلاف المالكي يؤشر تعرض علاوي لابتزاز سياسي

2020/02/11 | 10:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أشر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، تعرض رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لابتزاز سياسي للقبول بمرشحين في حكومته الجديدة.وقال البعيجي في تصريحات صحفية: "على جميع القوى السياسية ان تترك تشكيل الحكومة الجديدة للسيد محمد توفيق علاوي وان لاتفرض اي مرشح عليه وفي حال تم فرض مرشح من قبل بعض القوى على علاوي تقديم مرشح مستقل ونحن سنمرره بالاغلبية داخل قبة البرلمان كما مررنا قرار اخراج القوات الاجنبية من اراضينا".واضاف البعيجي ان "جميع القوى السياسية مسؤولة عما يجري في البلد وعليها ان تتحمل مسؤليتها الكاملة وان لاتتنصل من واجباتها بحجة ان التظاهرات بعيدة عن محافظاتها وهي غير معنية".ومن المفترض أن يقدم علاوي -وهو وزير سابق وجرت تسميته رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه القوى السياسية- تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس/آذار المقبل للتصويت عليها وفق مقتضيات الدستور.وتشهد العاصمة العراقية وبقية محافظات وسط وجنوب العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات غير مسبوقة تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وإجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.

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