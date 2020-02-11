هولندا في المركز الثاني أوروبياً لعدد وفيّات مستخدمي الدرّاجات

2020/02/11 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعدّ هولندا ثاني أخطر بلد أوروبي بالنسبة لمستخدمي الدراجات الهوائية، فيما سجّلت إيرلندا زيادةً أعلى في عدد وفيات مستخدمي الدراجات الهوائية، وذلك وفق دراسة أجراها المجلس الأوروبي لسلامة النقل.17 مليون مواطن و23 مليون دراجة ويبلغ عدد السكّان في هولندا 17 مليون شخص، وغالبية هؤلاء يستخدمون الدراجة الهوائية في تنقلاتهم داخل المدن والقرى، ووفقاً لتقرير […]

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