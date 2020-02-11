2020/02/11 | 10:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم المسيرات الحاشدة لاحياء الذكرى السنوية الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران في جميع المحافظات الايرانية .وبدأت الحشود المليونية الى التوافد نحو الساحات والشوارع للمشاركة في مسيرات انتصار الثورة رغم برودة الجو وتساقط الثلوج في بعض المحافظات .هذا وتتزامن المسيرات مع أربعينية استشهاد القادة الشهداء الحاج ” قاسم سليماني ”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تحيي الذكرى السنوية (41) لانتصار الثورة الإسلامية تزامناً مع اربعينية القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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