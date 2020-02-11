هجوم انتحاري في غرب كابول يوقع ضحايا مدنيين

2020/02/11 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية الأفغانية، أنّ انتحارياً فجّر نفسه في غرب كابول صباح الثلاثاء مما أدّى لسقوط ضحايا مدنيين لم يعرف عددهم في الحال، في أول هجوم ضخم تشهده العاصمة منذ أشهر.وقالت المتحدّثة باسم الوزارة مروى أميني إنّ “الانفجار نجم عن هجوم انتحاري وأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين”، في حين أكّد شاهد عيان لوكالة فرانس […]

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