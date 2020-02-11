تربية المثنى: انتظام دوام المدارس الإعدادية بعموم المحافظة

2020/02/11 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية تربية المثنى، عن انتظام الدوام في المدارس الإعدادية بعموم مناطق المحافظة بعد إعلان المواعيد الخاصة بامتحانات نصف السنة والتهيؤ لأدائها.وقال مدير أعلام المديرية عباس الزيدي، في حديث صحفي، تابعته “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن “المدارس الإعدادية شهدت انتظاما في الدوام بشكل شبه كامل”، مشيرا إلى أن “التعليمات الوزارية […]

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