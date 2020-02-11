بالصورة : ضبط مسافران ايرانيان بحوزتهما مواد مخدرة في زرباطية..

2020/02/11 | 10:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، عن ضبط مسافران ايرانيان بحوزتهما "20 غم و 19غم من مادة الترياك مع كمية من حبوب الميتادون".

تمت عملية الضبط قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات وشرطة الكمارك وكوادر المنفذ.

وتم إحالة ماتم ض...

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