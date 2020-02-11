2020/02/11 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط (٨ ) سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده أخفيت داخل حاويتين حجم (٤٠)قدم في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط 8 سيارات مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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