وزارة الخارجية العراقية تفتتح مكتبين لها في اقليم كوردستان

2020/02/11 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء مكتبا خاصا لها في مدينة اربيل ومن المقرر ان تفتتح اخر في السليمانية لتمشية شؤون المواطنين.

وفي مراسم جرت اليوم في مدينة اربيل افتتح وزير الخارجية محمد علي الحكيم المكتب.

واكد الحكيم في مؤتمر صحفي ان افتتاح هذا مخصص لشؤون المواطنين والسائحين، مشيرا الى ان سيتم افتتاح مكتب اخر في السليمانية.

وكان الحكيم قد وصل امس الى مدينة اربيل والتقى برئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

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