2020/02/11 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت جامعة العين الاهلية في محافظة ذي قار تعليق دوامها بعد مصادمات اخيرة بين طلبة متظاهرين وامن الجامعة ادى لمقتل احد المتظاهرين واصابة اخرين.وقال مراسل شفق نيوز في ذي قار، ان رئيس الجامعة قرر صباح اليوم تعطيل الدوام الى اشعار اخر على خلفية الأحداث الأخيرة.وقعت صدامات ظهر امس الاثنين، بين متظاهرين وامن جامعة العين الاهلية الذين حاولوا تفريق احتجاج، مما ادى الى مقتل احد المتظاهرين ووقع اصابات اخرى.واضاف، ان المتظاهر ينتمي لما يعرف بفوج مكافحة الدوام.وينشط فوج ”مكافحة الدوام“، في المحافظات التي تشهد تظاهرات ساخنة في وسط وجنوب العراق، وتكون مهمته منع أي دوام رسمي في تلك المدن من أجل دعم زخم التظاهرات، وفق قول أعضاء في الفوج.وقتل 543 شخصا على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في أحدث تقرير لها.وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة بذي قار تعطل دوامها بعد صدامات دامية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة بذي قار تعطل دوامها بعد صدامات دامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).