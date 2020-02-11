لليوم الثاني.. استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد

2020/02/11 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1212.5 ديناراً، أي 121 ألفاً و250 دينارا للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1202.5 ديناراً، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.سعر العملات الأجنبية […]

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