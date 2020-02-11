عايده بدر - قفص الكلام

2020/02/11 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عايده_بدر دخان وفراغ يتنازعان طيلة البقاءسماء تراهن أرضا على موعد إطلاق نبؤة الإنسانوأنا وأنت نكسر قِشر العماء لنفتح قفص الكلامللريح أن تنجب من تأوهات العتمة ما تشاء من الفراغولأجنة الدخان أن تتزاحم في رحم السماء الخاليةالماء هناك يضاجع الملح و تيمات تستحم برغوة العماءأرض يمرج لهيب مخاضها فتنطلق صرخة العشب البربريةشمس تتكور في سَم الضوء تقرأ على الظلام وِرد الخروجسماء تنت......

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