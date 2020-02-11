ضبط ٨ سيارات مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي

2020/02/11 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي، من ضبط ٨ سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده أخفيت داخل حاويتين قدم في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وقال بيان للهيئة، تلقته العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الكمارك، […]

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