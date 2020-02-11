2020/02/11 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق انخفضت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في بورصة الكفاح والاسواق المحلية.وسجلت أسعار بورصة الكفاح في بغداد 120.700 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار الدولار لليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسعار الدولار لليوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).