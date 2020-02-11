تسجيل صوتي يكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

2020/02/11 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل صوتي ..الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها المستقلة / نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، احتوى على تسجيل صوتي للفنانة الراحلة نادية لطفي، قبل الوفاة بأيام قليلة.واحتفت نادية لطفي، في التسجيل الصوتي، بـ سلاف فواخرجي، بينما علقت الأخيرة: «آخر تسجيل صوتي لي […]

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