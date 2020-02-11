تعرف على “حاصد الموت”.. فصيلة جديدة من الديناصورات

2020/02/11 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عملاء كنديون عن توصلهم لاكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات والتي لها ارتباط وثيق مع فصيلة التيرانوصور والذي يلقب بالديناصور الطاغية او ملك السحالي والذي كان يعيش في سهولة أميركا الشمالية منذ 80 مليون عام.الديناصور المكتشف حديثاً أطلق عليه اسم “ثاناتوثيريستيس ديغروتوروم” وتعني باللغة اليونانية “حاصد الموت”، ويعتبر من الاعضاء الأقدم في عائلة التيرانوصورات.[…]

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