عودة الدوام إلى الدوائر الحكومية والجامعات في النجف وذي قار والديوانية

2020/02/11 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسلو (بغداد اليوم)، في النجف وذي قار والديوانية، بعودة الدوام إلى طبيعته في المحافظات الثلاث، وفتح جميع الطرق والجسور التي كانت تغلق في السابق، باستثناء المخصصة للاعتصام منها.

وقال مراسلنا في ذي قار، إن جامعة ذي قار وكلية الامام الكاظم استأنفتا الدوام الرسمي، فيما عطلت كلية (العين)، بالنظر الى الاحداث التي شهدتها يوم أمس.

وأضاف، أن الدوام في الجامعات شهد اقبالاً ضعيفاً من قبل الطلبة، مبيناً أن العمل استؤنف في الدوائر الخدمية بالمحافظة ايضاً.

وفي الديوانية، أفاد مراسلنا بانتظام الدوام في الدوائر الحكومية كافة باستثناء ديوان المحافظة، مبيناً أن الدوام في المدارس انتظم ايضاً، مع اقبال ضعيف لعودة الطلبة لمقاعدهم في جامعة القادسية.

أما في محافظة النجف، التي شهدت تصعيداً في ساحاتها بالفترة الأخيرة، فقد قال مراسلنا، إن الدوام الرسمي استؤنف في جميع الدوائر الحكومية والمدارس، مع انتظام كامل لعودة الطلبة في عدد من كليات جامعة الكوفة.

بغداد اليوم- ذي قار

أصدر رئيس جامعة ذي قار، يحيى الخفاجي، (الثلاثاء 11 شباط 2020)، قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في جامعة العين الأهلية على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقال الخفاجي، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، الثلاثاء (11 شباط 2020)، أن اللجنة ستخصص ترليون دينار قروض لدعم الفلاحين.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنته وضعت خطة متكاملة تتناغم مع ا

بغداد اليوم-واسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، الثلاثاء (11 شباط 2020)، ضبط مسافرين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة في المنفذ.





وذكرت إعلام الهيأة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "الهيأة تمكنت من ضبط مسافري

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