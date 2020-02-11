الزراعة النيابية تعلن تخصيص ترليون دينار مبالغ قروض لدعم الفلاحين

2020/02/11 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، الثلاثاء (11 شباط 2020)، أن اللجنة ستخصص ترليون دينار قروض لدعم الفلاحين.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنته وضعت خطة متكاملة تتناغم مع القرار النيابي بدعم المنتوج المحلي وإيقاف الاستيراد لكافة المنتوجات الزراعية والثروة الحيوانية".

واضاف البيان أن "الخطة تتضمن توفير مبلغ ترليون دينار عراقي للمصرف الزراعي للبدء بإقراض الفلاحين وذوي الاختصاص أرباب المشاريع الزراعية للمساهمة في دعمهم ودعمهم للارتقاء بالزراعة العراقية".

وتابع أن "حماية المنتوج الوطني والزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وسنبذل قصارى جهدنا للاستمرار بدعم المنتوج الوطني ومنع الاستيراد وبالأخص بيض المائدة والدجاج الحي والمجمد والاسماك الحية والمجمدة والمبردة و27 مادة أخرى".

وبين الشمري، أن "هناك خطة لتفعيل ما يقارب مليون دونم للاستثمار في بادية السماوة والنجف الأشرف للتوسع في المشاريع الزراعية مشددا على النجاح الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل الزراعية بعد أن كان يتم استيرادها في وقت سابق ومنها الحنطة والشعير والتمور والبيض والدجاج والاسماك وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسلو (بغداد اليوم)، في النجف وذي قار والديوانية، بعودة الدوام إلى طبيعته في المحافظات الثلاث، وفتح جميع الطرق والجسور التي كانت تغلق في السابق، باستثناء المخصصة للاعتصام منها.

وقال مراسلنا في ذي قار، إن جامعة ذي قار وك

بغداد اليوم- ذي قار

أصدر رئيس جامعة ذي قار، يحيى الخفاجي، (الثلاثاء 11 شباط 2020)، قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في جامعة العين الأهلية على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقال الخفاجي، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي

بغداد اليوم-واسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، الثلاثاء (11 شباط 2020)، ضبط مسافرين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة في المنفذ.





وذكرت إعلام الهيأة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "الهيأة تمكنت من ضبط مسافري

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