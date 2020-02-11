شاهد.. الثلوج تغّير منظر ملعب كربلاء الدولي

2020/02/11 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غطت الثلوج التي سقطت صباح اليوم الثلاثاء، ملعب كربلاء الدولي، وهو منظر لم نألفه منذ عقود، خصوصا في المحافظات العراقية الوسطى.ونزلت موجة الثلوج على كل من محافظات بغداد وبابل وكربلاء وبعض الأجزاء من المحافظات الوسطى في العراق.

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