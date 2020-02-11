جامعة العين بذي قار تعطل الدوام بعد صدامات دامية

2020/02/11 | 10:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت جامعة العين الاهلية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تعليق دوامها بعد مصادمات اخيرة بين طلبة متظاهرين وامن الجامعة ادى لمقتل احد المتظاهرين واصابة اخرين.وقال مراسل "كلكامش برس"، ان رئيس الجامعة قرر صباح اليوم تعطيل الدوام الى اشعار اخر على خلفية الأحداث الأخيرة.ووقعت صدامات امس الاثنين، بين متظاهرين، او مايعرف بـ"فوق مكافحة الدوام" وامن جامعة العين الاهلية الذين حاولوا تفريق احتجاج، مما ادى الى مقتل احد المتظاهرين.وينشط فوج "مكافحة الدوام"، في المحافظات التي تشهد تظاهرات ساخنة في وسط وجنوب العراق، وتكون مهمته منع أي دوام رسمي في تلك المدن من أجل دعم زخم التظاهرات، وفق قول أعضاء في الفوج.

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