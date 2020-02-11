المحكمة الاتحادية تطلق اجراءات اقامة الدعوى الدستورية

2020/02/11 | 10:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اطلقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بيانات تتضمن اجراءات اقامة الدعوى امامها، مشددة على ان ذلك يأتي ضمن جهود اشاعة الثقافة الدستورية والقانونية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا اطلقت بيانات لإقامة الدعوى الدستورية امامها على موقعها الالكتروني (www.iraqfsc.iq) وضمن بوابة (عن المحكمة)".

وأضاف أن "البيانات التي تحمل عنوان (اجراءات اقامة الدعاوى) توضّح اليات اقامة الدعوى الدستورية بداية من تسجيلها مروراً بعملية التبليغات وصولاً إلى كيفية تسلم الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار، إلى أن "نشر هذه الاجراءات يأتي ضمن جهود المحكمة الاتحادية العليا في اشاعة الثقافة الدستورية والقانونية ولتمكين الكافة في ممارسة حقوقهم التي نص الدستور عليها بصرف النظر عن مواقعهم، وللاطلاع على عمل المحكمة بشكل مباشر وعبر النافذة الالكترونية".

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