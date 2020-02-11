 الزراعة النيابية تؤكد تخصيص تريليون دينار لدعم الفلاحين

2020/02/11 | 10:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الثلاثاء، انه سيتم تخصيص تريليون دينار كقروض لدعم الفلاحين.

وقال الشمري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللجنة وضعت خطة متكاملة تتناغم مع القرار النيابي بدعم المنتوج المحلي وإيقاف الاستيراد لكافة المنتوجات الزراعية والثروة الحيوانية".

واضاف، ان "الخطة تتضمن توفير مبلغ تريليون دينار للمصرف الزراعي للبدء باقراض الفلاحين وذوي الاختصاص أرباب المشاريع الزراعية للمساهمة في دعمهم ودعمهم للارتقاء بالزراعة العراقية".

واوضح ان "حماية المنتوج الوطني والزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وسنبذل قصارى جهدنا للاستمرار بدعم المنتوج الوطني ومنع الاستيراد وبالأخص بيض المائدة والدجاج الحي والمجمد والاسماك الحية والمجمدة والمبردة و٢٧ مادة أخرى".

وبين الشمري ان "هناك خطة لتفعيل ما يقارب مليون دونم للاستثمار في بادية السماوة والنجف الأشرف للتوسع في المشاريع الزراعية مشددا على النجاح الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل الزراعية بعد أن كان يتم استيرادها في وقت سابق ومنها الحنطة والشعير والتمور والبيض والدجاج والاسماك وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية".

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