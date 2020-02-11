2020/02/11 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض,اليوم الثلاثاء, وخلال الحفل التابيني الرسمي لـ40 قادة النصر في بغداد.وقال الفياض في كلمته وتابعته وكالة صدى , نعاهد الجميع بان نكون على مستوى الامانة ويبقى الحشد مدافعا عن الوطن وصائنا لارضه .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض: نعاهد الجميع بان نكون على مستوى الامانة ويبقى الحشد مدافعا عن الوطن وصائنا لارضه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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