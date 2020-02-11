2020/02/11 | 10:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض,اليوم الثلاثاء, وخلال الحفل التابيني الرسمي لـ40 قادة النصر في بغداد.وقال الفياض في كلمته وتابعته وكالة صدى الاعلام , الحشد الشعبي سيبقى باذلا قصارى جهده للدفاع عن الشعب وحفظ الحدود .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض: الحشد الشعبي سيبقى باذلا قصارى جهده للدفاع عن الشعب وحفظ الحدود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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