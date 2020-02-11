الزراعة البرلمانية تعتزم تخصيص قروض لدعم الفلاحين

2020/02/11 | 11:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، اليوم الاثنين، عزم اللجنة تخصيص ترليون دينار قروض لدعم الفلاحين.وقال سلاح الشمري، في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "لجنته وضعت خطة متكاملة تتناغم مع القرار النيابي بدعم المنتوج المحلي وإيقاف الاستيراد لكافة المنتوجات الزراعية والثروة الحيوانية".واضاف الشمري، أن "الخطة تتضمن توفير مبلغ ترليون دينار عراقي للمصرف الزراعي للبدء بأقراض الفلاحين وذوي الاختصاص أرباب المشاريع الزراعية للمساهمة في دعمهم ودعمهم للارتقاء بالزراعة العراقية".واوضح ان "حماية المنتوج الوطني والزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وسنبذل قصارى جهدنا للاستمرار بدعم المنتوج الوطني ومنع الاستيراد وبالأخص بيض المائدة والدجاج الحي والمجمد والاسماك الحية والمجمدة والمبردة و٢٧ مادة أخرى".وبين أن "هناك خطة لتفعيل ما يقارب مليون دونم للاستثمار في بادية السماوة والنجف الأشرف للتوسع في المشاريع الزراعية مشددا على النجاح الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل الزراعية بعد أن كان يتم استيرادها في وقت سابق ومنها الحنطة والشعير والتمور والبيض والدجاج والاسماك وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية".

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