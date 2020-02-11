2020/02/11 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يسمح بقطعة الارض من الدار المهدم في قروض 50 مليون للبناء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يقبل قطعة الارض من الدار المهدم في منح 50 مليون للبناء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يقبل قطعة الارض من الدار المهدم في منح 50 مليون للبناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).