نجم إنتر ميلان على رادار ريال مدريد الصيف المقبل

2020/02/11 | 11:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن المسؤولين في ريال مدريد، مهتمين بالتعاقد مع الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي.ووفق الصحيفة الإيطالية، فإن مدرب الملكي، زين الدين زيدان، معجب ببروزوفيتش، ويرى فيه لاعبا مثاليا ليتحرك بجوار كاسيميرو، وحتى احتياطيا قويا، يمكنه الدفع به بأي وقت.وبحسب ما نقلت صحيفة “آس”

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