القبض على اربعة دواعش في ايسر الموصل

2020/02/11 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية ، القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية.وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقته، العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان “احدهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية والاخر كان […]

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