ذي قار… لا قطوعات للجسور وهدوء نسبي مع إنتظام للدوام الرسمي

2020/02/11 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار شهدت الناصرية صباح اليوم الثلاثاء، هدوءا نسبيا في المحافظة بعد يوما ساخنا شهدته يوم أمس الاثنين، فيما شوهد عودة الدوام بشكل جزئي لبعض المؤسسات الحكومية والمدارس.وقال مراسل “العهد نيوز” بالمحافظة، بأن “جسور المدينة لم تغلق اليوم على إثر بيان ساحة الحبوبي يوم أمس، كما أن حركة سير المواطنين تسير […]

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