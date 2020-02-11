الثلوج تغطي العاصمة العراقية بغداد لأول مرة منذ عقود

2020/02/11 | 11:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صحى سكان العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، على مشهد لم تألفه أغلب الأجيال العراقية منذ سنوات، ووجدوا مدينتهم مغطاة باللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج.

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