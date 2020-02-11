بوسط الثلوج .. صور معبرة يسطرها ابطال الجيش والحشد الشعبي

2020/02/11 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع موجة الثلوج التي اجتاحت العراق منذ ايام، وبوسط البرد القارص، ما زال ابطال قواتنا الامنية في الجيش العراقي والحشد الشعبي يسطرون اروع الملامح والصور المعبرة.ورغم هذه الاجواء الجوية القاسية، الا ان هؤلاء الابطال ما زالوا ثابتين في سواترهم من اجل ان ينعم العراقيين بالامن والامان.

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