الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: أمريكا تستغل التشظي السياسي لتمرير مشاريعها في العراق

2020/02/11 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، أن الإدارة الأمريكية بدأت بممارسة سياسة الاستفزاز والابتزاز الاقتصادي تجاه العراق، مبينا ان الإدارة الأمريكية تستثمر حالة التشظي السياسي في تمرير وصايتها الاقتصادية على العراق.وقال البلداوي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء إن “الإدارة الامريكية تستثمر حالة التشظي السياسي لمنع تمرير الاتفاقيات […]

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