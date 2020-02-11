2020/02/11 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة الالمانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، على تساقط الثلوج في العاصمة، مبينة أن الطقس اليوم في بغداد الماني.وقالت السفارة في منشور على صفحتها بـ”فيسبوك”، إن “الطقس اليوم في بغداد ألماني “.واضافت، ان “اول شيء يخطر على بال الشخص الذي يزور بغداد هو طقسها الحار، ولكن اليوم تفاجأنا بالمنظر الرائع لأشجار النخيل تغطيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الالمانية: طقس بغداد اليوم الماني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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