روحاني: قصفنا

2020/02/11 | 11:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الايراني حسن روحاني يوم الثلاثاء ان قوات بلاده المسلحة قد ثأرت لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بقصف قاعدة عين الاسد العسكرية في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال روحاني في كلمة القاها وسط حشود من الايرانيين في العاصمة طهران بمناسبة ذكرى الثورة الايرانية، ان القوات المسلحة الايرانية اخذت الثأر بقصف قاعدة "عين الاسد" بالصواريخ، مشيرا الى ان هذا القصف هو نزولا عند رغبة الناس الذين طلبوا بالثار والانتقام من قتلة سليماني.

واضاف ان "سليماني كان قائدا في ساحات الورى ودبلوماسيا محنكا، وفقد حياته اثناء زيارته للعراق للقاء رئيس مجلس الوزراء هناك عادل عبد المهدي".

وتابع روحاني ان سليماني كان قد ذهب الى العراق لعقد اجتماع دبلوماسي وليس لاستهداف المنطقة كما تزعم اسرائيل وامريكا، مشسرا الى ان "سليماني اعاد الاستقرار الى العراق سوريا ولبنان وللمنطقة بأسرها".

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