2020/02/11 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن توجه الحكومة لاستثمار الغاز في الحقول الحدودية مع ايران والكويت لتوليد الطاقة الكهربائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه لاستثمار الغاز في الحقول الحدودية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه لاستثمار الغاز في الحقول الحدودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).