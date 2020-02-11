نائب شبكي: وجود الحشد في سهل نينوى يضمن تأمينها

2020/02/11 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن المكون الشبكي النائب قصي عباس، اليوم الثلاثاء، رفض المكونات الأقليات محاولات إخراج قوات الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى.

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