بالصور: للمرة الأولى منذ 12 عاما.. الثلوج تغطي بغداد

2020/02/11 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للمرة الاولى منذ أكثر من 12 عاما، إستفاق سكان بغداد الثلاثاء على تساقط ثلوج غطّت شوارع عاصمة من أكثر دول العالم حرا.

المنخفض الجوي جاء من أوروبا

وتعليقاً على هذا الحدث، قال مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري إن "تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد (الأربعاء) في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع"، مشيراً الى أن "المنخفض الجوي جاء من أوروبا".

وفي التاريخ الحديث، شهدت بغداد تساقطا للثلوج في 2008، بشكل خفيف وكانت المرة الاولى منذ نحو قرن من الزمن.

في التاريخ الحديث، شهدت بغداد تساقطا للثلوج في 2008

ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم أربعين مليون نسمة على الزراعة، من جفاف مزمن.

استفاق سكان بغداد الثلاثاء على تساقط الثلوج

ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت المياه إلى الأنهار التي جف بعضها بسبب السدود التركية والإيرانية.

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