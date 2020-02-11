هكذا احتفت البعثات الدبلوماسية الأوروبية بسقوط الثلج في بغداد

2020/02/11 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت ثلاث بعثات أوروبية في بغداد، اليوم الثلاثاء ، على تساقط الثلوج في العاصمة، مبينة أن الطقس اليوم في بغداد جميل.السفارة الألمانية لدى بغداد وقالت السفارة الألمانية في منشور على صفحتها بـ”فيسبوك”، إن “الطقس اليوم في بغداد ألماني “.واضافت :”اول شيء يخطر على بال الشخص الذي يزور بغداد هو طقسها […]

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