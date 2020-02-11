الزراعة النيابية تعلن تخصيص ترليون دينار قروض لدعم الفلاحين

2020/02/11 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الثلاثاء، انه سيتم تخصيص ترليون دينار قروض لدعم الفلاحين.وقال في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن لجنته “وضعت خطة متكاملة تتناغم مع القرار النيابي بدعم المنتوج المحلي وإيقاف الاستيراد لكافة المنتوجات الزراعية والثروة الحيوانية”، مبينا أن “الخطة تتضمن توفير مبلغ ترليون دينار عراقي […]

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