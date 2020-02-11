الجزائر: السجن 15 سنة لشقيق بوتفليقة ومدين وطرطاق

2020/02/11 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الاستئناف العسكري في الجزائر، حكما بثلاث سنوات سجناً، من بينها 9 أشهر مع التنفيذ، بحق الناشطة السياسية لويزة حنون، وبذلك استعادت حريتها بعدما أمضت مدة العقوبة في السجن.أما السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسا الاستخبارات سابقا محمد مدين وعثمان طرطاق، فقد تم تثبيت الحكم الابتدائي بحقهم، وهو 15 سنة.[…]

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