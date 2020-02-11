2020/02/11 | 11:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصويت على اختيار بافيل طالباني ولاهور شيخ جنكي للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 11:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصويت على اختيار بافيل طالباني ولاهور شيخ جنكي للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصويت على اختيار بافيل طالباني ولاهور شيخ جنكي للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).