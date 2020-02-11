ظريف: شعوب المنطقة استنكرت اغتيال قاسم سليماني

2020/02/11 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن شعوب المنطقة استنكرت العمل (الإرهابي الأمريكي) باغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقال ظريف، في تصريحات خلال مشاركته في مسيرات الاحتفاء بالذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، "لقد مضى 40 يوما على العمل الإرهابي الذي ارتكبته أمريكا باغتيال القائد سليماني وهو عمل استنكره شعبنا وشعوب المنطقة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف "إن ما أقدم عليه ترامب أثبت مرة أخرى للعالم كله بأن أمريكا مخطئة تجاه الثورة الإسلامية منذ 41 عاما ومازالت ترتكب الخطأ وهو خطأ جعل شعبنا يقف موحدا أمامه".

أشار ظريف إلى "أهداف زيارته المرتقبة إلى المانيا للمشاركة في المؤتمر الأمني في ميونيخ، والهدف من الزيارة هو طرح وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبيين الخطر الذي تشكله سياسات أمريكا على المنطقة".

وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح اليوم الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.

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