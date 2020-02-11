النزاهة في كركوك تصدر مذكرة قبض بحق مدير التخطيط في ديوان المحافظة

2020/02/11 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بان مكتب النزاهة في كركوك اصدر مذكرة القاء القبض بحق مدير التخطيط العام في ديوان محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مكتب النزاهة في كركوك اصدر مذكرة القاء قبل بحق مدير التخطيط العام في ديوان محافظة كركوك المدعو صدام حسين حبيب النعيمي وفق المادة 307 الخاصة بتلقي الرشوة".

وبين ان "فرق من النزاهة دخلت المحافظة للبحث عنه ولكننها لم تجده".

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