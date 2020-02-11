للمرة الثانية.. عبد المهدي يلتقي علاوي لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/11 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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