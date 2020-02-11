2020/02/11 | 11:54 - المصدر: الغد برس

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الجيش السوري يسيطر على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب لأول مر

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الجيش السوري يسيطر على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب لأول مرة منذ 2012

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