الكعبي: فرق مكافحة الدوام وداعش الإرهابي وجهان لعملة واحدة

2020/02/11 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

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قال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن فرق مكافحة الدوام وداعش الإرهابي وجهان لعملة واحدة.

وقال الكعبي في بيان إن فرق مكافحة الدوام وصلوا لمرحلة لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها مطلقاً، بعد إصرارهم ومحاولاتهم الخبيثة لتجهيل المجتمع ومنع نشر التعليم والثقافة..



داعيا شيوخ العشائر لأخذ دورهم في التعاون مع القوات الأمنية من خلال التصدي لكل مظاهر الترويع والترهيب والتخريب والحرق والتعدي على طلاب وطالبات الجامعات.

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