2020/02/11 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة : كوتينيو يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونخ المستقلة..كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرازيلي فيليبي كوتينيو في الاستمرار مع بايرن ميونخ الألماني وعدم العودة لفريقه الأصلي برشلونة الإسباني.وانتقل البرازيلي فيليبي كوتينيو ابن 27 عاماً لفريق بايرن ميونخ الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة مع إمكانية التعاقد معه بشكل […]

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