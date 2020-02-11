اكتشاف طريقة جديدة لانتقال فيروس “كورونا” إلى جسم الإنسان

2020/02/11 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء طريقة جديدة لانتقال فيروس كورونا الجديد.في بعض الحالات، تكون أعراض النوع الجديد من الالتهاب الرئوي هي اضطرابات معوية وإسهال، ويمكن للفيروس نفسه أن يدخل جسم الإنسان عبر البراز، حسبما ذكرت مجلة “Journal of the American Medical Association”.وفقا لبيانات من مستشفى ووهان، لوحظت هذه الأعراض عند 10 ٪ من المصابين.كما كشف […]

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