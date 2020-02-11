اليوم.. العراق يلاعب سوريا في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

2020/02/11 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، مشواره في بطولة الملك عبد الله والتي تنطلق منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني مهند العاني، إن “المنتخب الوطني وصل يوم أمس الاثنين الى العاصمة الأردنية عمان تمهيداً للمشاركة في بطولة الملك عبد الله”.وأضاف أن “المنتخب الوطني جاهز لمباراته الأولى اليوم امام سوريا، […]

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