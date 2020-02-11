الصحة النيابية: القادمون من مدينة ووهان الصينية مازالوا في الحجر الصحي

2020/02/11 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد عضو لجنة البيئة والصحة النيابية، جواد الموسوي، أن جميع العراقيين الذين تم اجلاؤهم من قبل الحكومة العراقية من مدينة ووهان الصينية، بسبب فيروس كورونا، لا زالوا في الحجر الصحي.وقال الموسوي في حديث صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “الإجراءات الصحية في ظل وجود هكذا فيروس خطير لا تستطيع أن تؤمن […]

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